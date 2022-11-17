Введён в строй тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700

Как сообщают, 16 ноября 2022 года в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага России на морском тральщике &l.
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