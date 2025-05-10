Прорыв в области энергоэффективности: чип, работающий на машинном обучении, меняет правила игры в ИИ

Учёные из Университета штата Орегон разработали новый энергоэффективный чип, призванный решить проблему огромного потребления электроэнергии крупными языковыми моделями искусственного интеллекта, такими как Gemini и GPT-4.
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