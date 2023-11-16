Страны Запада уже не знают, как избавиться от 300 миллиардов "замороженных" резервов, которые Россия присвоила себе вопреки их аресту...

Эпопея с замороженными золотовалютными резервами России обретает всё новые краски. Мало того, что подобные выходки западных стран противоречат ими же навязанным всему миру правилам, так ещё и выяснилось, что любое хранение денежных активов на Западе - фикция.
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