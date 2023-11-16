Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Страны Запада уже не знают, как избавиться от 300 миллиардов "замороженных" резервов, которые Россия присвоила себе вопреки их аресту...

Страны Запада уже не знают, как избавиться от 300 миллиардов "замороженных" резервов, которые Россия присвоила себе вопреки их аресту...

Эпопея с замороженными золотовалютными резервами России обретает всё новые краски. Мало того, что подобные выходки западных стран противоречат ими же навязанным всему миру правилам, так ещё и выяснилось, что любое хранение денежных активов на Западе - фикция.

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