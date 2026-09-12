Смертельный кубок: как белорусские военные убили аэронавтов из США

Утром 12 сентября 1995 года военный вертолёт белорусской армии открыл огонь по спортивному воздушному шару, который участвовал в одной из самых престижных гонок аэронавтов — Кубке Гордона Беннета.
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