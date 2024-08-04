Мысли о суициде, воспитание детей и новый фонд: Меган Маркл и принц Гарри впервые за 3 года дали совместное интервью

Спойлер: Меган и Гарри станут коллегами Екатерины Мизулиной фото: CBS Sunday Morning/YouTubeВпервые после скандального разговора с Опрой Уинфри в 2021 году 43-летняя Меган Маркл и 39-летний принц Гарри дали совместное интервью.