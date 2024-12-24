Выборы и подготовка к битвам. Каким был 2024 год в мировой политике

Эксперты назвали главное событие уходящего года и увидели в нем признак будущей нестабильности Уходящий год в мировой политике запомнился громкими выборами, выходом на поверхность в некоторых странах пресловутого "глубинного государства" и насильственной сменой власти в Сирии, чреватой дестабилизацией всего Ближнего Востока.
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