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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об Овечкине в ролике «Единой России»: «Он гражданин России, и он вправе поддерживать того, кого считает нужным. И голосовать в том числе»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за  участие в предвыборном ролике «Единой России».

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