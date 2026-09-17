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Первую русофобскую книгу о России выставили на торги

Первую русофобскую книгу о России выставили на торги

РЕН ТВ Самую древнюю развесистую клюкву про Россию выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Это первая напечатанная в Европе биография Ивана Грозного, после которой у русского царя и появился такой эпитет.

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