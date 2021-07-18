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Анастасия Пустовойтова: «Наши мужчины-арбитры очень хорошего качества. Грустно, когда читаешь не очень хорошие высказывания в их адрес»

Российская судья Анастасия Пустовойтова оценила уровень арбитров РПЛ. – Леонид Слуцкий положительно отметил вашу работу (на матче «Рубина» и «Химок» на Кубке Париматч Премьер – примечание Sports.

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