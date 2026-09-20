China Will Dominate Global Nuclear Energy Through 2035, Analyst Says

The future of nuclear energy is in China’s hands. While the United States remains the world’s largest producer of nuclear energy, China’s sector is growing at such a rapid clip that it is expected to overtake France as well as the United States to become the world’s leading nuclear power producer within the next decade.
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