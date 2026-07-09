Кто в Азовском море бросил наши танкеры на растерзание врагу?

Sergey Ivanov

Вот- вот! Именно так, дорогой Туран! Именно в России слово «умный» является оскорблением! -Ты что, самый умный? -Вот умный нашелся! -Если ты такой умный- то почему до сих пор не на фронте? Ну и так далее.... Да, я умный. И могу сказать: Умнее многих своих оппонентов. Во всяком случае, я вижу наше политическое состояние лучше многих наших диванных идиот- патриотов. А ты все- таки подумай над вот этим своим посланием мне: Ты предъявил мне обвинение в том, что я- просто пацан, не понимающий высокой политики. Но ты так и не привел ни одного доказательства! Так чего КОНКРЕТНО я не понимаю? Говоришь. Я так и не убедил тебя в том, о чем писал? Ну, извини! Были времена, когда грамота являлась уделом особо одаренных. Потом требования смягчились. Но некоторая часть публики так и застала в этом до кирилло- мефодьевском состоянии. И тратить время на ЭТИХ ( и на тебя в том числе)- пустая трата сил.