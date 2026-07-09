За столь безобразную организацию боевой операции Сталин многих в Москве тут же отправил бы на лесоповал Сергей Ищенко Фото: Str/Xinhua/Global Look Press Просто поразительные, на мой взгляд, вещи третьи сутки происходят в акватории Азовского моря.
Кто в Азовском море бросил наши танкеры на растерзание врагу?
Комментарии
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Sergey Ivanov
Вот- вот! Именно так, дорогой Туран! Именно в России слово «умный» является оскорблением! -Ты что, самый умный? -Вот умный нашелся! -Если ты такой умный- то почему до сих пор не на фронте? Ну и так далее.... Да, я умный. И могу сказать: Умнее многих своих оппонентов. Во всяком случае, я вижу наше политическое состояние лучше многих наших диванных идиот- патриотов. А ты все- таки подумай над вот этим своим посланием мне: Ты предъявил мне обвинение в том, что я- просто пацан, не понимающий высокой политики. Но ты так и не привел ни одного доказательства! Так чего КОНКРЕТНО я не понимаю? Говоришь. Я так и не убедил тебя в том, о чем писал? Ну, извини! Были времена, когда грамота являлась уделом особо одаренных. Потом требования смягчились. Но некоторая часть публики так и застала в этом до кирилло- мефодьевском состоянии. И тратить время на ЭТИХ ( и на тебя в том числе)- пустая трата сил.
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3 н.
SI
Sergey Ivanov
Может быть, я действительно в чем- то ошибаюсь? Какой- то китайский философ сказал: -Только дурак никогда не меняет своих убеждений! Я готов изменить свое убеждение. Конечно, после того, как ты представишь мне доказательства, что я ошибаюсь. Только в чем? На этот вопрос ты так и не ответил.
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3 н.
Serge
Да, скиф слетел, туран ("великий", поди?) остался. Его цель - победа едрисни (привет мытищенской мэрше - перспективному управленцу нового поколения и прочей мрази, обгадившейся по самые уши и всё равно упорно лезущей на выборы), при этом не забывая прикрываться героями - https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43659996976/Pro-kvartiru-migrantam-zabyili-Mera-Kupetskuyu-postavili-v-odin-?utm_referrer=mirtesen.ru Даже подумать страшно, как такие туранчики Россию защищают. При этом, когда таким надо - командование ЧФ ленивое и тупое, но систему, построившую такую командную вертикаль (многолетнюю партию власти с решающим большинством в законодательном органе и преобладающую в системе исполнительной власти - не тронь, это для них святое! Так что он, наверное, патриот, вопрос только, какой страны? Но уж точно не России!
Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"
Медвежий угол - МирТесен
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3 н.
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