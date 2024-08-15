РИА «Новости»: пленный азовец захотел воевать против ВСУ

Один из военнопленных украинского нацбата «Азов»* заявил о желании служить в составе ВС России, объяснив это стремлением остаться в родном регионе и тем, что Украина не включила его в списки для обмена за более чем два года.
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