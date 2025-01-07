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Петербургский дневник

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В рамках проекта «Формирование городской среды» в 2024 году в Петербурге открыто более 50 объектов

В рамках проекта «Формирование городской среды» в 2024 году в Петербурге открыто более 50 объектов

Из наиболее значимых - Линейный парк на Васильевском острове В рамках проекта «Формирование городской среды» в минувшем году в Северной столице открыто более 50 объектов, сообщил в своём телеграм-канале председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

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