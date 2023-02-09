Современные технологии помогают российским спасателям в проведении поисково-спасательных работ в Турции и Сирии

Для поиска пострадавших под завалами специалисты МЧС России, работающие в Турции и Сирии, применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, а также акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров.