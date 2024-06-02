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Мужчина совратил 13-летнего подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге 22-летний молодой человек совратил 13-летнего подростка, сообщил РЕН ТВ информированный источник.

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Комментарии
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александр муравьев
Педофилию как мелкое хулиганство оценили?.
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8 час.
лина любимцева
Да что толку подвешивать? ОТРЕЗАТЬ эти яйца ему, и пусть ходит...
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6 час.
лл
лина любимцева
В России вообще такие дикие перекосы в квалификации преступлений.... Наверняка за деньги... ЧИСТИТЬ нужно  судебную систему. ВСЕ ЗАГАЖЕНО!!
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6 час.

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