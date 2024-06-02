Мужчина совратил 13-летнего подростка в Петербурге

Да что толку подвешивать? ОТРЕЗАТЬ эти яйца ему, и пусть ходит...

лл

лина любимцева

В России вообще такие дикие перекосы в квалификации преступлений.... Наверняка за деньги... ЧИСТИТЬ нужно судебную систему. ВСЕ ЗАГАЖЕНО!!