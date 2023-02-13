Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана вблизи Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в районе Курильских островов в понедельник, сообщили РИА Новости в островном филиале Единого геофизического агентства Российской академии наук.
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