Что ветераны Великой Отечественной делали с «откосившими» после войны

В романе-эпопее «Правда и блаженство» автор Евгений Шишкин описывает ситуацию, в которой фронтовики, вернувшиеся домой после войны, собираются «намять бока» «откосившему» от мобилизации Сеньке (тот во время их отсутствия соблазнял чужих жён).