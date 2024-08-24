Китайские музыканты выступили на музыкальном фестивале в Сириусе

В рамках большого летнего музыкального фестиваля выступили в Сириусе выступил российско-китайский «Чайковский-оркестр», в состав которого вошли музыканты Театра оперы и балета провинции Хунань и Хунаньского национального оркестра (КНР) и Уральского молодежного симфонического оркестра, сообщает ТАСС.