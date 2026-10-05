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«Вы что, не видите — я разговариваю!»: звезда «Соньки Золотой Ручки» отчитала будущего мужа на кастинге

«Вы что, не видите — я разговариваю!»: звезда «Соньки Золотой Ручки» отчитала будущего мужа на кастинге

В 2007-м Анастасия Микульчина проснулась знаменитой: она сыграла Софью Блювштейн, ту самую «Соньку Золотую Ручку».

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