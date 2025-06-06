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Царьград

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Врио губернатора сообщил о налете дронов на Мичуринск: Есть пострадавшие

Врио губернатора сообщил о налете дронов на Мичуринск: Есть пострадавшие

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышев сообщил, что при налете украинских беспилотников на город Мичуринск пострадали три человека, с госпитализацией двоих.

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