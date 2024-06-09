Страны ждёт голод? Африка пострадает от недопуска РФ ко Всемирной продовольственной программе ООН

На днях - 5 июня - России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН. Председатель правления союза "Африканская деловая инициатива", руководитель рабочей группы "Россия-Африка" Наталия Цайзер оценила риски произошедшего для Африки.
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