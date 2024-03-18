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Поклонская впервые за 1,5 года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма

Поклонская впервые за 1,5 года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма

Бывший прокурор Крыма поздравила русских с важной датой, что сразу напомнило армянам о карабахской трагедии 2023 года16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого стало известно, что большинство жителей полуострова видят своё будущее с Россией.

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