Бывший прокурор Крыма поздравила русских с важной датой, что сразу напомнило армянам о карабахской трагедии 2023 года16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого стало известно, что большинство жителей полуострова видят своё будущее с Россией.
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