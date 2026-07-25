10 самых смешных советских плакатов о продавщицах, продавцах и торговле

Теперь так не делают! Не купить и не достать ни из-под какого прилавка! Подборка для ностальгии. фото: советский плакат «Культурно торговать — почетный труд!», художник Виктор Говорков, 1949 годВ этот день над всем СССР стоял приятный ровных треск и грохот открываемого шампанского, откупориваемых банок с икрой и закрываемых раньше положенного дверей магазинов: отмечался День работника торговли! Отмечается он до сих пор все так же в четвертую субботу июля — это 25 июля в 2026 году.
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