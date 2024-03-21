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Байден согласился на запрет вывешивания флага лиц с нетрадиционной ориентацией на посольствах США в обмен на финансирование Пентагона

Байден согласился на запрет вывешивания флага лиц с нетрадиционной ориентацией на посольствах США в обмен на финансирование Пентагона

В Вашингтоне царит своя атмосфера. Оказалось, что во время дискуссии между спикером палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом по поводу финансирования военных программ был поднят вопрос вывешивания флагов ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещённое в РФ) на американских посольствах за рубежом.

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