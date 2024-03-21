Байден согласился на запрет вывешивания флага лиц с нетрадиционной ориентацией на посольствах США в обмен на финансирование Пентагона

В Вашингтоне царит своя атмосфера. Оказалось, что во время дискуссии между спикером палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом по поводу финансирования военных программ был поднят вопрос вывешивания флагов ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещённое в РФ) на американских посольствах за рубежом.