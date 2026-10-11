В «Родине» высказались о будущем Альбы после 0:3 с ЦСКА

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о перспективах главного тренера команды Джонатана Альбы.
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