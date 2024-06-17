18-летний парень на набережной в Калуге насмерть сбил пешехода

В ночь на 17 июня в Калуга произошло смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело. 16 июня в 23 часа 57 минут на набережной Яченского водохранилища 18-летний водитель машины Mercedes-Benz C-Class C220 CDI допустил наезд на пешехода - 40-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги.