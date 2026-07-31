Judge Rejects States' Attempt To Block Medicaid Work Requirements Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, A federal judge on July 30 declined to block new work requirements for Medicaid recipients that states must implement by Jan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии