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Judge Rejects States' Attempt To Block Medicaid Work Requirements

Judge Rejects States' Attempt To Block Medicaid Work Requirements

Judge Rejects States' Attempt To Block Medicaid Work Requirements Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, A federal judge on July 30 declined to block new work requirements for Medicaid recipients that states must implement by Jan.

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