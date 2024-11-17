В сети показали, как Killzone 2 работает на AMD Ryzen 7 9800X3D с NVIDIA RTX 4090 Автор YouTube-канала...

В сети показали, как Killzone 2 работает на AMD Ryzen 7 9800X3D с NVIDIA RTX 4090Автор YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer поделился видеороликом, где показана работа Killzone 2 с эмулятором RPCS3 на AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA RTX 4090.