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Поздравление Председателя СК России с Днём Победы

Поздравление Председателя СК России с Днём Победы

Уважаемые коллеги, поздравляю всех вас, ветеранов следствия, членов общественных и консультативных органов при Следственном комитете России, преподавателей и обучающихся ведомственных кадетских корпусов и академий и, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей войны с Днём Победы! 9 мая – праздник радости, надежды и в то же время это день скорби и горечи от многомиллионных людских потерь, которые понесла наша Родина в борьбе с немецко-фашистским захватчиком.

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