Полиция задержала несколько участников митинга против обязательной вакцинации

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин оказался среди задержанных в Москве у памятника Пушкину, где проходил митинг против обязательной вакцинации от коронавируса, оформленный как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.