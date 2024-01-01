Здравствуй, Новый год

В нашем детском саду стартовали музыкальные праздники ´Новый год´. Ребята очень активно готовились, примеряли на себя различные роли и, надо отметить, у них все отлично получилось!С фотоматериалами можно ознакомиться здесь .
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