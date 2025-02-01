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МИД России осудил решение Израиля о запрете деятельности БАПОР

МИД России осудил решение Израиля о запрете деятельности БАПОР

Министерство иностранных дел Российской Федерации осудило решение Израиля о запрете в еврейском государстве деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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