Экономика Китая выросла на 5,2% за 4 квартал 2023 года

Китай не оправдал оценки ВВП за четвертый квартал. Экономика страны выросла на 5,2% в годовом выражении в период с октября по декабрь прошлого года, сообщило в среду Национальное бюро статистики Китая, не оправдав ожиданий экономистов, опрошенных агентством Reuters.