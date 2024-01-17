Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Экономика Китая выросла на 5,2% за 4 квартал 2023 года

Китай не оправдал оценки ВВП за четвертый квартал. Экономика страны выросла на 5,2% в годовом выражении в период с октября по декабрь прошлого года, сообщило в среду Национальное бюро статистики Китая, не оправдав ожиданий экономистов, опрошенных агентством Reuters.

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