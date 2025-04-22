От танков Leopard до ракет IRIS-T: что не так с немецким оружием

www.globallookpress.com/Philipp Schulze/dpa Почему Германия продолжает отправлять на убой свою технику? Действительно ли все немецкое оружие оказалось бесполезным? Что говорят о нем наши военные и боевики ВСУ? Какая система оказалась наиболее эффективной, а какая не смогла себя проявить? Какие выводы сделала Германия и остальной мир? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.