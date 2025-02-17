Российская авиакомпания решилась на ремонт двигателей для новых самолетов

ООО «Аэрофлот Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») планирует значительно расширить свои возможности в области ремонта и технического обслуживания двигателей для самолетов Airbus A320 и Boeing, включая модели 737 и 777.
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