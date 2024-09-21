📹⚡️Ситуация с очередным массированным ударом БПЛА-"камикадзе" ВСУ по арсеналам в Краснодарском крае и Тверской области (видео от каналов "ЧП Краснодара и края", а также "Военный осведомитель").
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📹⚡️Ситуация с очередным массированным ударом БПЛА-"камикадзе" ВСУ по арсеналам в Краснодарском крае и Тверской области (видео от каналов "ЧП Краснодара и края", а также "Военный осведомитель").