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Царьград

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Россиянки выбирают одежду и гаджеты: что подарят мужчинам на 23 февраля?

Россиянки выбирают одежду и гаджеты: что подарят мужчинам на 23 февраля?

На 23 февраля россиянки планируют дарить мужчинам одежду, гаджеты и устраивать романтические вечера. Мужчины, в свою очередь, ждут подарков в виде денег и бытовой техники.

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