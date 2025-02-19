Россиянки выбирают одежду и гаджеты: что подарят мужчинам на 23 февраля?

На 23 февраля россиянки планируют дарить мужчинам одежду, гаджеты и устраивать романтические вечера. Мужчины, в свою очередь, ждут подарков в виде денег и бытовой техники.
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