Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 176 прочитали Сергей Савчук Выстрелы, прозвучавшие на предвыборном митинге в Пенсильвании, стали своеобразным Рубиконом, разделившим не только американскую внутреннюю, но и глобальную политику на до и после.