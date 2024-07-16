Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 176 прочитали Сергей Савчук Выстрелы, прозвучавшие на предвыборном митинге в Пенсильвании, стали своеобразным Рубиконом, разделившим не только американскую внутреннюю, но и глобальную политику на до и после.
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