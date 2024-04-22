Новгородский Уполномоченный: некорректность формулировки предписания может повлечь признание его незаконным

В феврале 2024 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову стали поступать обращения предпринимателей, в отношении которых были составлены протоколы об административном нарушении за неисполнение предписания контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода о необходимости согласования вывесок.