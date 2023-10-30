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Апти Алаудинов «АХМАТ» обращение к дагестанцам

https://vk.com/video-72671313_456310470Глава Дагестана Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО, чтобы "отмыться от позора".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Интересно, а кого привезли из Израиля в Дагестан? Что это за люди, кто они? Почему никто ничего не говорит?
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2 д.
Николай Агащас
Аффтору -100.  Аглицкое hater переводится на русский как ненавистник. Вы что русский язык ненавидите или образованность свою хотите показать?
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2 д.

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