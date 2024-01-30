Новые программы интеграции утвердят президенты России и Белоруссии Ирэн ОрлонскаяПрезиденты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, подтвердили новые программы интеграции на период 2024-2026 годов на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось в понедельник.