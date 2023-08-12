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Губерниев о поражении «Спартака»: «Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной — пожар»

Губерниев о поражении «Спартака»: «Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной — пожар»

«Я не удивлен поражению «Спартака». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться.

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