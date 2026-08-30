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Машков передал эстафету

Машков передал эстафету

Владислав Миллер с актерами спектакля предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова Новый спектакль на исторической сцене Театра Олега Табакова — трагикомедия «Звездный час по местному времени» — стал режиссерским дебютом для 27-летнего актера труппы Владислава Миллера.

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