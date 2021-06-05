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Vivo отдает фотофлагман X50 Pro с хорошей скидкой в Украине — на 6 тысяч гривен дешевле

Vivo отдает фотофлагман X50 Pro с хорошей скидкой в Украине — на 6 тысяч гривен дешевле

Гигантская скидка на vivo X50Pro Смартфон со стабилизацией Gimbal для дополнительных возможностей профессиональной видеосъемки   [Киев, 04 июня 2021 года] – c 5 июня цена на vivo X50Pro 18 999 грн, вместо 24 999 грн во всех магазинах партнеров.

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