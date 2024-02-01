Сергей Лазарев бросается на артистов

Певец Сергей Лазарев бросается на людей на съемках. Ирина Ортман, экс-участница группы «Тутси», поделилась своими впечатлениями от съемок шоу «Ну-ка, все вместе!», где она регулярно встречается с певцом Сергеем Лазаревым.