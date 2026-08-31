Водитель КамАЗа пострадал в ДТП на трассе М-4 в Липецкой области

Ночью 29 августа на трассе М-4 «Дон» в Елецком округе столкнулись «Тойота Камри» и КамАЗ.Ночью 29 августа на трассе М-4 «Дон» в Елецком округе столкнулись «Тойота Камри» и КамАЗ.