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Новости Липецка

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Водитель КамАЗа пострадал в ДТП на трассе М-4 в Липецкой области

Водитель КамАЗа пострадал в ДТП на трассе М-4 в Липецкой области

Ночью 29 августа на трассе М-4 «Дон» в Елецком округе столкнулись «Тойота Камри» и КамАЗ.Ночью 29 августа на трассе М-4 «Дон» в Елецком округе столкнулись «Тойота Камри» и КамАЗ.

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