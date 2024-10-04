Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Очередная х.йня от очередного експЁрда.Третья мировая во...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, рэкет. Не хотела пилорама отстегивать на общак.В Архангельской о...
  • Юрий Тумаков
    А что кто-то испугался НАТО. Снести Великобританию, и мышинная возьня со СВО закончится. Наступит мир во всем мире.Если нанесём ядер...

Учёный рассказал, когда могут начаться межгалактические полёты

Учёный рассказал, когда могут начаться межгалактические полёты

Он объяснил, почему люди смогут освоить Луну раньше, чем МарсКосмические полёты по Млечному Пути и межгалактические полёты будут возможны через 200-500 лет, рассказал РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх