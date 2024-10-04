Учёный рассказал, когда могут начаться межгалактические полёты

Он объяснил, почему люди смогут освоить Луну раньше, чем МарсКосмические полёты по Млечному Пути и межгалактические полёты будут возможны через 200-500 лет, рассказал РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский.