Осужденный за изнасилование пасынок короля Норвегии стал главной звездой похорон покойного монарха

Мариусу Боргу Хейби разрешили покинуть заключение ради траурной церемонии. Мариус Борг Хейби Кадр из видеоНешуточный скандал разгорелся в Норвегии после траурной церемонии прощания с недавно скончавшимся монархом Харальдом V и спровоцировал волну негодования среди жителей страны.