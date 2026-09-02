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Осужденный за изнасилование пасынок короля Норвегии стал главной звездой похорон покойного монарха

Осужденный за изнасилование пасынок короля Норвегии стал главной звездой похорон покойного монарха

Мариусу Боргу Хейби разрешили покинуть заключение ради траурной церемонии. Мариус Борг Хейби Кадр из видеоНешуточный скандал разгорелся в Норвегии после траурной церемонии прощания с недавно скончавшимся монархом Харальдом V и спровоцировал волну негодования среди жителей страны.

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