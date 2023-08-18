Как вам такие заявления для русских от известной актрисы былых советских времён: "У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции!" Это звучит из уст бывшей советской и очень популярной в те годы актрисы Ады Роговцевой.
"Прозрения" Ады Роговцевой
Комментарии
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epobedimski
Просто боится своих.Ляпнет что-т не то и все,а ей жить хочется! Оборотень!
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3 час.
Владимир Карнаух
Мадам Ада! А на чьих примерах воспитывался советский народ? Не ВЫ ли были примером!!!
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3 час.
василий чадов
Говорят с Возрастом приходит Мудрость.К некоторым Возраст приходит один.
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1 час.
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