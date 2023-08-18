☭КОМПАС

51 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • василий чадов
    Говорят с Возрастом приходит Мудрость.К некоторым Возраст приходит один."Прозрения" Ады Р...
  • Игорь Костоглод
    А плохи они тем, что о чём  бы там не говорилось, какой степени важности вопросы там бы не обсуждались, самым важным ...Чем телевизионные...
  • Владимир Карнаух
    Мадам Ада! А на чьих примерах воспитывался советский народ? Не ВЫ ли были примером!!!"Прозрения" Ады Р...

"Прозрения" Ады Роговцевой

"Прозрения" Ады Роговцевой

Как вам такие заявления для русских от известной актрисы былых советских времён: "У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции!" Это звучит из уст бывшей советской и очень популярной в те годы актрисы Ады Роговцевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
epobedimski
Просто боится своих.Ляпнет что-т не то и все,а ей жить хочется! Оборотень!
Ответить
3 час.
Владимир Карнаух
Мадам Ада! А на чьих примерах воспитывался советский народ? Не ВЫ ли были примером!!!
Ответить
3 час.
василий чадов
Говорят с Возрастом приходит Мудрость.К некоторым Возраст приходит один.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх