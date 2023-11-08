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Нижегородская правда

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Нижегородское правительство и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий искусственного интеллекта

Нижегородское правительство и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий искусственного интеллекта

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и управляющий Нижегородским отделением ПАО «Сбербанк» Виталий Бодров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в регионе.

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