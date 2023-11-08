Нижегородское правительство и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий искусственного интеллекта

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и управляющий Нижегородским отделением ПАО «Сбербанк» Виталий Бодров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии